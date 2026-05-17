Eyüpspor 6 Gollü Maçta Kümede Tutundu

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftası büyük bir kümede kalma mücadelesine sahne oldu. İlk kritik gelişme Kasımpaşa’dan geldi. Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını yükseltti ve ligde kalmayı garantiledi.

Ardından Fenerbahçe–Eyüpspor maçında heyecan zirve yaptı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3 sona erdi. Eyüpspor, 87. dakikada bulduğu golle sahadan bir puanla ayrılarak Süper Lig’de kalmayı başardı.

ANTALYA EKİBİ VEDA ETTİ

Son perde ise Antalyaspor’da kapandı. Kocaelispor’u sahasında 1-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, buna rağmen diğer sonuçların ardından kümede kalmak için yeterli puana ulaşamadı ve Süper Lig’e veda eden son takım oldu.

Kaynak: Haber Merkezi