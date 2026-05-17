Eyüpspor 6 Gollü Maçta Kümede Tutundu

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanan ve 3-3 sona eren gol düellosunun ardından kümede kalma yarışı da netleşti. Eyüpspor ligde kalmayı başarırken, Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.

Son Güncelleme:
Eyüpspor 6 Gollü Maçta Kümede Tutundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftası büyük bir kümede kalma mücadelesine sahne oldu. İlk kritik gelişme Kasımpaşa’dan geldi. Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını yükseltti ve ligde kalmayı garantiledi.

Ardından Fenerbahçe–Eyüpspor maçında heyecan zirve yaptı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3 sona erdi. Eyüpspor, 87. dakikada bulduğu golle sahadan bir puanla ayrılarak Süper Lig’de kalmayı başardı.

ANTALYA EKİBİ VEDA ETTİ

Son perde ise Antalyaspor’da kapandı. Kocaelispor’u sahasında 1-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, buna rağmen diğer sonuçların ardından kümede kalmak için yeterli puana ulaşamadı ve Süper Lig’e veda eden son takım oldu.

Kasımpaşa Aslan'ı Yıktı, Ligde KaldıKasımpaşa Aslan'ı Yıktı, Ligde KaldıSpor

Gençlerbirliği, Trabzon'da 3 Puanla Hayat BulduGençlerbirliği, Trabzon'da 3 Puanla Hayat BulduSpor

3 Puan da Yetmedi: Antalyaspor Süper Lig'e Veda Etti3 Puan da Yetmedi: Antalyaspor Süper Lig'e Veda EttiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Süper Lig
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
3 Puan da Yetmedi: Antalyaspor Süper Lig'e Veda Etti Antalyaspor Süper Lig'e Veda Etti
Hatice Gökçe Emir’den Tarihi Madalya Hatice Gökçe Emir’den Tarihi Madalya
ÇOK OKUNANLAR
Rasim Ozan Kütahyalı Adliyeye Sevk Edildi: Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı Rasim Ozan Kütahyalı Adliyeye Sevk Edildi
DSÖ Acil Durum İlan Etti: Dünyada Yeni Pandemi Alarmı DSÖ Acil Durum İlan Etti: Dünyada Yeni Pandemi Alarmı
Moskova'da Art Arda Patlamalar: 100'lercesi Bir Anda Ateşlendi! 2 Ölü 13 Yaralı Moskova'da Art Arda Patlamalar: 100'lercesi Bir Anda Ateşlendi! 2 Ölü 13 Yaralı
Çorlu'da Silahlı Çatışma: 2 Polis Şehit Oldu 2 Polis Şehit Oldu
Taksim'de Esnaftan Meydan Dayağı: Ortalık Bir Anda Karıştı Taksim'de Esnaftan Meydan Dayağı: Ortalık Bir Anda Karıştı