Eyüpspor 6 Gollü Maçta Kümede Tutundu
Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanan ve 3-3 sona eren gol düellosunun ardından kümede kalma yarışı da netleşti. Eyüpspor ligde kalmayı başarırken, Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftası büyük bir kümede kalma mücadelesine sahne oldu. İlk kritik gelişme Kasımpaşa’dan geldi. Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını yükseltti ve ligde kalmayı garantiledi.
Ardından Fenerbahçe–Eyüpspor maçında heyecan zirve yaptı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3 sona erdi. Eyüpspor, 87. dakikada bulduğu golle sahadan bir puanla ayrılarak Süper Lig’de kalmayı başardı.
ANTALYA EKİBİ VEDA ETTİ
Son perde ise Antalyaspor’da kapandı. Kocaelispor’u sahasında 1-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, buna rağmen diğer sonuçların ardından kümede kalmak için yeterli puana ulaşamadı ve Süper Lig’e veda eden son takım oldu.
