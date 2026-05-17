Hatice Gökçe Emir’den Tarihi Madalya

Dünya Challenge Kupası’nda çember aletinde gümüş madalya kazanan Hatice Gökçe Emir, önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu, ritmik cimnastikte Türkiye’ye organizasyon tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı.

Türkiye Cimnasitk Federasyonunun açıklamasına göre Hatice Gökçe Emir, Portimao kentindeki turnuvada çember aletinde 28.350 puanla gümüş madalya elde etti.

Hatice Gökçe'nin bu başarısı, Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihindeki ilk Dünya Challenge Kupası madalyası olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporcu ve antrenörlerini kutladı.

