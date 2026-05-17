Kasımpaşa Aslan'ı Yıktı, Ligde Kaldı

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, bu galibiyetle ligde kalmayı başardı.

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, Kasımpaşa’ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti 27. dakikada Adrian Benedyczak’ın golü getirdi.

Bu sonuçla Galatasaray sezonu 77 puanla şampiyon tamamlarken, Kasımpaşa puanını 35’e yükselterek Süper Lig’de kalmayı başardı.

