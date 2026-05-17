Gençlerbirliği, Trabzon'da 3 Puanla Hayat Buldu
Süper Lig’in son haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Gençlerbirliği, kritik galibiyetle ligde kalmayı başardı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Süper Lig’i 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, sezonun son haftasında Gençlerbirliği’ni konuk etti.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Traore ile öne geçen Ankara ekibi, 88. dakikada Tongya ve 90+3’te Metehan’ın golleriyle farkı açtı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gençlerbirliği sezonu 14. sırada tamamlayarak Süper Lig’de kalmayı başardı.
Son Güncelleme: