3 Puan da Yetmedi: Antalyaspor Süper Lig'e Veda Etti

Antalyaspor, Kocaelispor’u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig’de kalamadı. Eyüpspor’un Fenerbahçe’den aldığı 3-3’lük sonuç ve Kasımpaşa’nın galibiyetiyle Akdeniz ekibi lige veda etti.

Trendyol Süper Lig’de küme düşme hattındaki büyük düğüm son haftada çözüldü. Kayserispor ve Fatih Karagümrük’ün ardından lige veda eden son takım Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi, sahasında Kocaelispor’u 79. dakikada Ballet’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Antalyaspor’a yetmedi. Sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’e veda etti. Kocaelispor ise ligi 37 puanla 11. sırada bitirdi.

KADIKÖY'DE GOL YAĞMURU

Kümede kalma yarışındaki en kritik gelişme ise Kadıköy’de yaşandı. Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçen Eyüpspor, skoru koruyamadı ve mücadelede bir ara 3-2 geri düştü. İstanbul temsilcisi, son bölümde bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak ligde kalmayı başardı.

Bir diğer kritik sonuç ise Kasımpaşa’dan geldi. Lacivert-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek son haftada kümede kalmayı garantiledi.

