Fenerbahçe Liverpool’un Yıldızıyla Anlaştı: Son Söz Yeni Yönetimin

Fenerbahçe’de Sadettin Saran yönetiminin, Liverpool’un yıldızı Andrew Robertson ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü. Transfer dosyasının seçim sonrası yeni yönetime sunulacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi transfer hareketliliği dikkat çekiyor. Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin, yeni sezon planlaması kapsamında dünyaca ünlü isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. TRT Spor’da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Liverpool forması giyen İskoç sol bek Andrew Robertson ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

ROBERTSON'UN SICAK BAKMASI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Transfer görüşmelerinde Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş’ın aktif rol aldığı öğrenilirken, Robertson’ın Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmasının süreci hızlandırdığı ifade edildi.

Liverpool'la sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle transferde önemli mesafe kat eden Fenerbahçe yönetiminin, hazırladığı raporu seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetime sunacağı aktarıldı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 35 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

