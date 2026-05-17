Xabi Alonso Resmen Chelsea'de
İngiliz kulübü Chelsea'de teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile anlaşıldı. İspanyol teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
4 YILLIK ANLAŞMA
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Xabi Alonso, Chelsea'deki görevine 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Alonso, son olarak Real Madrid'in teknik direktörlük görevini üstlenmiş ancak başarısız sonuçlar nedeniyle yollar ayrılmıştı.
