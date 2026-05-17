Xabi Alonso Resmen Chelsea'de

İngiliz kulübü Chelsea'de teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile anlaşıldı. İspanyol teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun getirildiğini açıkladı.

4 YILLIK ANLAŞMA

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Xabi Alonso, Chelsea'deki görevine 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Alonso, son olarak Real Madrid'in teknik direktörlük görevini üstlenmiş ancak başarısız sonuçlar nedeniyle yollar ayrılmıştı.

