Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Türkiye'ye Dönüyor

Geçmişte ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, yeniden Türkiye'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Kamerunlu golcü ile ilgilenen Türk takımı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Türkiye'ye Dönüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor'da oynayan; siyah beyazlılarla şampiyonluk sevinci de yaşayan Vincent Aboubakar'ın yolu tekrar Türkiye'den geçecek.

Afrika basınında yer alan habere göre Aboubakar'ın yeni rotası, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor olabilir.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre yeşil-beyazlılar, Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.

BONSERVİSSİZ GELECEK

Neftçi Bakü ile sözleşmesi sona erecek Aboubakar'ın, Bursaspor'a imza atması halinde transferin bonservissiz gerçekleşeceği kaydedildi.

Öte yandan Neftçi Bakü kulübünün de, Aboubakar'ın 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanması ve teklif yapması beklenmiyor.

Aboubakar, bu sezon 18 karşılaşmada 9 gol 1 asist üretti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aboubakar Beşiktaş Bursaspor Hatayspor
Son Güncelleme:
Süper Lig'de Ölüm Kalım Haftası: Kaderleri Bugün Belli Olacak Süper Lig'de Ölüm Kalım Haftası: Kaderleri Bugün Belli Olacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Xabi Alonso Resmen Chelsea'de Xabi Alonso'nun Yeni Takımı Belli Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
DSÖ Acil Durum İlan Etti: Dünyada Yeni Pandemi Alarmı DSÖ Acil Durum İlan Etti: Dünyada Yeni Pandemi Alarmı
Rasim Ozan Kütahyalı Adliyeye Sevk Edildi: Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı Rasim Ozan Kütahyalı Adliyeye Sevk Edildi
Moskova'da Art Arda Patlamalar: 100'lercesi Bir Anda Ateşlendi! 2 Ölü 13 Yaralı Moskova'da Art Arda Patlamalar: 100'lercesi Bir Anda Ateşlendi! 2 Ölü 13 Yaralı
Ticaret Bakanlığı Göz Yummadı: Fahiş Fiyata Tarihi Ceza Fahiş Fiyata Tarihi Ceza
Taksim'de Esnaftan Meydan Dayağı: Ortalık Bir Anda Karıştı Taksim'de Esnaftan Meydan Dayağı: Ortalık Bir Anda Karıştı