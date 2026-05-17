Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Türkiye'ye Dönüyor
Geçmişte ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, yeniden Türkiye'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Kamerunlu golcü ile ilgilenen Türk takımı ortaya çıktı.
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor'da oynayan; siyah beyazlılarla şampiyonluk sevinci de yaşayan Vincent Aboubakar'ın yolu tekrar Türkiye'den geçecek.
Afrika basınında yer alan habere göre Aboubakar'ın yeni rotası, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor olabilir.
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre yeşil-beyazlılar, Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.
BONSERVİSSİZ GELECEK
Neftçi Bakü ile sözleşmesi sona erecek Aboubakar'ın, Bursaspor'a imza atması halinde transferin bonservissiz gerçekleşeceği kaydedildi.
Öte yandan Neftçi Bakü kulübünün de, Aboubakar'ın 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanması ve teklif yapması beklenmiyor.
Aboubakar, bu sezon 18 karşılaşmada 9 gol 1 asist üretti.
Kaynak: Haber Merkezi
