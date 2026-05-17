Süper Lig'de Ölüm Kalım Haftası: Kaderleri Bugün Belli Olacak

Trendyol Süper Lig'in son haftasında ligden düşecek son takımın belirleneceği maçlarda Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor kümede kalmak için galibiyet mücadelesi verecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ligde kalma savaşı veren takımların maçları kıran kırana mücadeleye sahne olacak.

KAYSERİSPOR VE KARAGÜMRÜK DÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Kayserispor ve Fatih Karagümrük lige veda eden takımlar oldu.

Küme düşme tehlikesi bulunan takımlardan 29 puanlı Antalyaspor sahasında Kocaelispor ile, 31 puanlı Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 32 puana sahip Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. Aynı puandaki Eyüpspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

ANTALYASPOR'UN TEK UMUDU GALİBİYET

Antalyaspor, Kocaelispor'a karşı kaybeder veya berabere kalırsa lige veda edecek. Akdeniz ekibi kazandığı takdirde üst basamakta bulunan takımların puan kaybetmesini bekleyecek.

İKİLİ, ÜÇLÜ, DÖRTLÜ AVERAJ HESAPLARI YAPILABİLİR

Antalyaspor'un, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Son hafta maçlarında alınacak skorlara göre ikili, üçlü veya dörtlü averaj durumu da hesaba katılabilir.

DÖRTLÜ AVERAJDA KASIMPAŞA, ÜÇLÜ AVERAJDA EYÜPSPOR DÜŞECEK

Dörtlü averaj tablosunda küme düşen takım Kasımpaşa olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşabilecek üçlü averaj ihtimalinde ise düşecek takım Eyüpspor olacak.

İKİ TAKIMA 1 PUAN YETECEK

Kasımpaşa ve Eyüpspor, son haftaya 32'şer puanla girerken alacakları 1 puan ligde tutunmalarına yetecek.

Kaynak: İHA

