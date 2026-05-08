Fenerbahçe'de Seçim Ne Zaman? Saran Açıkladı

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi takvim tartışmaları devam ederken, seçim tarihine ilişkin belirsizlik sürüyor. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, konuya dair açıklama yaptı. TRT Spor’un aktardığına göre Saran, seçim tarihinin Pazartesi günü netlik kazanacağını belirtti. Böylece gözler, yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Seçimin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanırken, Kadıköy’de oynanacak Türkiye–Kuzey Makedonya maçı nedeniyle erteleme ihtimali gündeme gelmişti. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ise seçim tarihinin değişmemesi gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

