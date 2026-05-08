Osimhen Kalıyor mu? Galatasaray’dan Net Karar

Galatasaray’da Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa devlerinin radarına giren Nijeryalı yıldız için sarı kırmızılı yönetimin kararını verdiği öne sürüldü.

FİNANS HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Sabah gazetesine yer alan habere göre Galatasaray, Osimhen’i takımda tutmak için tüm imkanlarını seferber etti. Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon planlamasını yıldız golcü üzerinden yaptığı belirtilirken, yönetimin oyuncunun maliyetine ilişkin finans hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.

Osimhen’in yıllık ücretinin büyük bölümünün kulüp tarafından karşılanacağı, kalan kısmınsa sponsor anlaşmalarıyla finanse edileceği aktarıldı. Sarı kırmızılıların bu kapsamda yeni reklam ve sponsorluk anlaşmaları üzerinde çalıştığı kaydedildi. Galatasaray yönetiminin, Avrupa’dan gelen yoğun ilgiye rağmen Osimhen’i satmayı düşünmediği ve yıldız futbolcunun takımda kalması için uzun vadeli bir plan hazırladığı ileri sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi