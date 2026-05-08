İsveçli Otomotiv Devi Autoliv Türkiye'den Çekilme Kararı Aldı: Binlerce Kişi İşsiz Kalacak

Otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm ve değişen pazar dinamikleri, tedarik devlerini üretim ağlarını gözden geçirmeye zorluyor.

Autoliv, Türkiye'deki direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretim operasyonlarını durduracağını ve üretimi bölgedeki diğer mevcut tesislerine kaydıracağını bildirdi.

2028'DE TAMAMLANACAK, 2 BİN 200 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Açıklamaya göre üretim faaliyetlerinin durdurulması süreci kademeli olarak ilerleyecek ve fabrikaların tamamen kapatılmasının 2028 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu karar sonucunda Türkiye operasyonlarında görev yapan yaklaşık 2 bin 200 çalışanın işine son verilecek.

Autoliv, Türkiye'deki üretim tesislerini kapatsa da müşteri odaklı ticari operasyonlarını (satış ve destek birimleri) ülkede sürdürmeye devam edecek.

SÜRECİN GİDER TABLOSU PAYLAŞILDI

Şirket, bu yeniden yapılandırma sürecinin maliyetlerine dair detaylı veriler paylaştı.

Toplam giderin yaklaşık 142 milyon dolar olması öngörüldü. Bu tutarın büyük kısmının 2026'nın ikinci çeyreğinde bilançoya yansıması bekleniyor. Nakit giderler 129 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu tutarın ağırlıklı olarak kıdem tazminatı ve çalışanları elde tutma maliyetleri olduğu ifade edildi.

DOLAR 53 LİRA OLARAK HESAPLANDI

Autoliv, tazminat ve çalışan maliyetlerini hesaplarken dolar bazında ağırlıklı ortalama olarak 1 doların 53 Türk lirası seviyesinde baz aldığını açıkladı.

Kaynak: Bloomberg HT