Sadettin Saran'dan Seçim Öncesi Dev Hamle, Yıldız Golcüyle Anlaştı

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yaklaşırken transfer masasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran’ın Borussia Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketlilik sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarına devam ederken, mevcut yönetimin de transfer temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

TRT Spor’un haberine göre mevcut başkan Sadettin Saran, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile doğrudan görüşme gerçekleştirdi. Haberde, taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi. Guirassy’nin temsilcisinin, Alman kulübü Borussia Dortmund’un bonservis konusunda kolaylık sağlayabileceğini Saran’a ilettiği aktarıldı. Transferle ilgili nihai kararın seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetim tarafından verileceği öğrenildi.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

30 yaşındaki Gineli santrfor, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 45 maçta 21 gol atıp 6 asist yaptı. Fizik gücü ve ceza sahası etkinliğiyle öne çıkan Guirassy, Avrupa’da birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

