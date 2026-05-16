Arda Güler Transferinde Flaş Gelişme! Fenerbahçe’nin Kasası Dolacak

Arsenal’in, Arda Güler için 90 milyon Euro’luk teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin sonraki satış payından yaklaşık 18 milyon Euro kazanabileceği iddia edildi.

Son Güncelleme:
Arda Güler Transferinde Flaş Gelişme! Fenerbahçe’nin Kasası Dolacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitiyor mu? Gösterdiği performansla birçok takımı peşine takan Arda Güler için son olarak İngiliz devi Arsenal devreye girmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası Arsenal'ın 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

ARTETA ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler tarzı bir profil istediği öğrenildi. Takımı çekip çevirecek ve kriz anlarında oyunu açabilecek kaliteye sahip bir oyuncu arayan Arteta, Arda Güler isminin üstünde karar kıldı ve bu kararını yönetime bildirdi.

90 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Arteta'nın raporu sonrası ikna olan Arsenal yönetimi, Real Madrid'in kapısını 90 milyon Euro ile çalacak. Arda Güler'in de ayrılmak istemesi durumunda bu transferin gidişatı netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN KASASI DA BAYRAM EDECEK

Fenerbahçe'nin Arda Güler'i Real Madrid'e satarken yaptığı anlaşma gereği sonraki satıştan belli bir miktar pay sarı-lacivertlilere verilecek. Arda'nın 90 milyon Euro'ya Arsenal'a transfer olması durumunda Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon Euro gibi rekor bir bedel girecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bodrum FK'ya Çorum'da Taşlı Saldırı Bodrum FK'ya Çorum'da Taşlı Saldırı
Rize’deki 4 Gollü Düelloda Kazanan Çıkmadı Rize’deki 4 Gollü Düelloda Kazanan Çıkmadı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia
İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı
Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde' Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde'
Ali Koç ve Rahmi Koç'un Bahçeli'ye Hediyesinin Değeri Şaşırttı: Tarihi Banknotun Sırrı Ortaya Çıktı Ali Koç ve Rahmi Koç'un Bahçeli'ye Hediyesinin Değeri Şaşırttı: Tarihi Banknotun Sırrı Ortaya Çıktı