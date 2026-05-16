Arda Güler Transferinde Flaş Gelişme! Fenerbahçe’nin Kasası Dolacak
Arsenal’in, Arda Güler için 90 milyon Euro’luk teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin sonraki satış payından yaklaşık 18 milyon Euro kazanabileceği iddia edildi.
Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitiyor mu? Gösterdiği performansla birçok takımı peşine takan Arda Güler için son olarak İngiliz devi Arsenal devreye girmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası Arsenal'ın 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
ARTETA ARDA GÜLER'İ İSTİYOR
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler tarzı bir profil istediği öğrenildi. Takımı çekip çevirecek ve kriz anlarında oyunu açabilecek kaliteye sahip bir oyuncu arayan Arteta, Arda Güler isminin üstünde karar kıldı ve bu kararını yönetime bildirdi.
90 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR
Arteta'nın raporu sonrası ikna olan Arsenal yönetimi, Real Madrid'in kapısını 90 milyon Euro ile çalacak. Arda Güler'in de ayrılmak istemesi durumunda bu transferin gidişatı netlik kazanacak.
FENERBAHÇE'NİN KASASI DA BAYRAM EDECEK
Fenerbahçe'nin Arda Güler'i Real Madrid'e satarken yaptığı anlaşma gereği sonraki satıştan belli bir miktar pay sarı-lacivertlilere verilecek. Arda'nın 90 milyon Euro'ya Arsenal'a transfer olması durumunda Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon Euro gibi rekor bir bedel girecek.
