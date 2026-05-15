Rize’deki 4 Gollü Düelloda Kazanan Çıkmadı

Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda 2 farklı geriye düşen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda skora denge getirdi.

Son Güncelleme:
Rize’deki 4 Gollü Düelloda Kazanan Çıkmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında sezonu 2-2’lik beraberlikle tamamladı. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, Ali Sowe’un 18 ve 32. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, teknik heyetin hamleleri sonrası tempo yükseltti. Siyah-beyazlı ekipte 55. dakikada Jota Silva farkı bire indirirken, 62. dakikada Vaclav Cerny’nin şık golü skora denge getirdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Rizespor, Halil Dervişoğlu ile yeniden öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından Beşiktaş sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise ligi 41 puanla kapattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Çaykur Rizespor
Son Güncelleme:
Galatasaray Kafilesi RAMS Park'ta: 26. Şampiyonluğa Görkemli Kutlama Galatasaray Kafilesi RAMS Park'ta
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bodrum FK'ya Çorum'da Taşlı Saldırı Bodrum FK'ya Çorum'da Taşlı Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti
Kadir İnanır Yoğun Bakımda: İlk Açıklama Geldi Kadir İnanır Yoğun Bakımda
Belediye Operasyonunda Şok Detay: Özel Kalem Müdürünün Evinin Bahçesinde Toprağa Gömülü Gizli Oda İddiası Belediye Operasyonunda Şok Detay: Özel Kalem Müdürünün Bahçesinde Toprağa Gömülü Gizli Oda İddiası
İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
31 Yıllık Sırrı DNA Testi Çözdü: Ünlü İş İnsanı Alp Göbeklioğlu'ndan Eşine 30 Milyon TL'lik 'Zina' Davası 31 Yıllık Sırrı DNA Testi Çözdü: Ünlü İş İnsanından Eşine 30 Milyon TL'lik 'Zina' Davası