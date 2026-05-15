Rize’deki 4 Gollü Düelloda Kazanan Çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında sezonu 2-2’lik beraberlikle tamamladı. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, Ali Sowe’un 18 ve 32. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, teknik heyetin hamleleri sonrası tempo yükseltti. Siyah-beyazlı ekipte 55. dakikada Jota Silva farkı bire indirirken, 62. dakikada Vaclav Cerny’nin şık golü skora denge getirdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Rizespor, Halil Dervişoğlu ile yeniden öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonucun ardından Beşiktaş sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise ligi 41 puanla kapattı.

