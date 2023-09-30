Namağlup Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel: Hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak

EY Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bizim hedefimiz bu sene başka. Bu sene benim hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak” dedi.

Namağlup Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel: Hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Demirel, “Namağlup olarak devam etmemiz güzel bir durum. 1 puana sevindik ama kendi adıma mutlu değilim. Son dakikalarda Sivas biraz daha galibiyete yakındı. İki takımı da tebrik ediyorum. Ben hiçbir zaman sebeplerin arkasında sığınmıyorum. Bize program veriyorlar ve onlara uyuyoruz. Her yönden zorlanıyoruz biz. Biz zorluklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Seyahatler bizi yoruyor ama biz bunların altına sığınmayacağız. Bizim hedefimiz bu sene başka. Bu sene benim hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak. Geçen hafta Trabzonspor’u yendiğimiz de Hatay’dan bana görüntüler geldi. Şampiyonluk kutlaması gibi kutlamayalar yapıldı. O beni çok mutlu etti” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Volkan Demirel Hatayspor
TGRT Haber ve Türkiye gazetesi'nde üst düzey ayrılık! TGRT Haber ve Türkiye gazetesi'nde üst düzey ayrılık!
Türkiye vize vermedi: Tuzlaspor oyuncusu Gana'da rehin kaldı Türkiye vize vermedi: Tuzlaspor oyuncusu Gana'da rehin kaldı
Beşiktaş Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatacak Beşiktaş Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatacak
25 yıllık aşçı açıkladı! Sünger gibi kek pişirmenin püf noktası! Hamura ekleyin... 25 yıllık aşçı açıkladı! Sünger gibi kek pişirmenin püf noktası! Hamura ekleyin...
ÇOK OKUNANLAR
Emekli promosyonunda Ekim listesi güncelleniyor: En yüksek promosyonu hangi banka verecek? Emekli promosyonunda Ekim listesi güncelleniyor: En yüksek promosyonu hangi banka verecek?
Araştırma sonucu açıklandı: Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor! Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor!
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun
Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir
Meedo ile boşanan Şeyma Subaşı hakkında yeni aşk iddiası: Nikahına gelen o isimle yakınlaştı! Şeyma Subaşı hakkında yeni aşk iddiası!