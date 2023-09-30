Türkiye vize vermedi: Tuzlaspor oyuncusu Gana'da rehin kaldı

1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, oyuncusu Philip Gameli Awuku'nun vize alamadığı için Gana'da rehin kaldığını açıkladı.

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Türkiye vize vermedi: Tuzlaspor oyuncusu Gana'da rehin kaldı

Tuzlaspor, oyuncusu Philip Gameli Awuku'nun vize alamadığı için Gana'da rehin kaldığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, futbolcusu Philip Gameli Awuku’nun vize alamadığı için Türkiye’ye dönemediğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tuzlaspor A.Ş. lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku Gana Milli Takımı’na davet edilmiş fakat Milli Takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimiz büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilebilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz.”

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Trendyol Spor Toto 1. Lig
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