Beşiktaş Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatacak

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatacak

Süper Lig’de Adana Demirspor’a 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta maçın ardından teknik direktör enol Güneş, yedek kulübesinin önünde Adana Demirspor teknik ekibinden biriyle sarılan Beşiktaş oyuncusu Salih Uçan’ı önce çekiştirmiş, sonra da soyunma odasına doğru ittirmişti.

Güneş’in maçın ardından yaptığı hareketleri yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı Güneş için “Bu tabirim için beni bağışlayın ama hödükçe davranışlarını sürdürüyor” demişti.

'HUKUKİ İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ'

Altaylı’nın açıklamalarının ardından Beşiktaş’tan açıklama geldi. Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında işlem başlatılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Başta adı her daim başarılar ve şampiyonluklarla anılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile ilgili hakarete varan ifadeleri için Fatih Altaylı hakkında olmak üzere bundan sonra da haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fatih Altaylı Beşiktaş Şenol Güneş
Son Güncelleme:
Konferans anında da protesto ettiler: Türk diplomatlar ABD'de saldırıya uğradı Türk diplomatlar ABD'de saldırıya uğradı
Eşine gelen mesajı gördü, arayınca çılgına dönüp karısını bıçakladı Eşine gelen mesajı gördü, arayınca çılgına dönüp karısını bıçakladı
Çöp diye atıyorduk! 1 tanesi bile oysa o derdi önlemeye yetiyormuş... Çöp diye atıyorduk! 1 tanesi bile oysa o derdi önlemeye yetiyormuş...
Tarhanaya lezzet katıyor. Eklenince tarhana çorbası daha doyurucu oluyor Tarhanaya lezzet katıyor. Eklenince tarhana çorbası daha doyurucu oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli promosyonunda Ekim listesi güncelleniyor: En yüksek promosyonu hangi banka verecek? Emekli promosyonunda Ekim listesi güncelleniyor: En yüksek promosyonu hangi banka verecek?
Araştırma sonucu açıklandı: Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor! Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor!
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun
Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir
Meedo ile boşanan Şeyma Subaşı hakkında yeni aşk iddiası: Nikahına gelen o isimle yakınlaştı! Şeyma Subaşı hakkında yeni aşk iddiası!