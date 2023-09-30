Beşiktaş Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatacak

Süper Lig’de Adana Demirspor’a 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta maçın ardından teknik direktör enol Güneş, yedek kulübesinin önünde Adana Demirspor teknik ekibinden biriyle sarılan Beşiktaş oyuncusu Salih Uçan’ı önce çekiştirmiş, sonra da soyunma odasına doğru ittirmişti.

Güneş’in maçın ardından yaptığı hareketleri yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı Güneş için “Bu tabirim için beni bağışlayın ama hödükçe davranışlarını sürdürüyor” demişti.

'HUKUKİ İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ'

Altaylı’nın açıklamalarının ardından Beşiktaş’tan açıklama geldi. Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında işlem başlatılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Başta adı her daim başarılar ve şampiyonluklarla anılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile ilgili hakarete varan ifadeleri için Fatih Altaylı hakkında olmak üzere bundan sonra da haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Kulübümüzden Açıklama



YouTube kanalındaki bir yayınında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanan Fatih Altaylı’yı şiddetle kınıyoruz.



Eleştiri her medya mensubunun en doğal hakkıdır ancak Fatih Altaylı düşüncelerini açıklarken; basın… pic.twitter.com/UdDvBVqiui September 30, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem