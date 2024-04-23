EuroLeague'de Play-off zamanı: Fenerbahçe, Monaco karşısında

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.

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EuroLeague'de Play-off zamanı: Fenerbahçe, Monaco karşısında

Turkısh Airlines EuroLeague'de Play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko normal sezonu 20 galibiyetle 6'ncı, Monaco ise 23 galibiyetle 3'üncü sırada tamamladı.

İki takım arasında normal sezonda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-74, deplasmandaki müsabakayı da Monaco 76-69 kazandı.

2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

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