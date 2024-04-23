Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Babacan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat'ı parti genel merkezinde kabul ederek, bir süre görüştü.

Babacan, görüşmeye ilişkin, "Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ı Genel Merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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