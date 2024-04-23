Astrolog Meral Güven: Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kaldı.

Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet eden Fenerbahçe ve Galatasaray, kalan 18 takıma nazaran bu sezon farklı bir seviyede.

Ligin bitimine 5 hafta kalan 90 puanla, 86 puanlı rakibi Fenerbahçe'nin önünde olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda önde duruyor.

Fenerbahçe, dün Sivasspor ile 2-2 kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir 2 puan bıraktı.

Daha önce bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen Astrolog Meral Güven, çağrısını yineledi.

Güven, “Taciz edercesine Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmama ihtimalini soruyorsunuz" diyerek şunları söyledi:

"Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor. Trabzonspor şampiyon olacak dediğimde dalga geçmiştiniz. Kartlarım inatla Fenerbahçe şampiyon olacak diyor.”

Meral Güven, daha önce 2022-2023 yılında Galatasaray'ın, 2021-2022 yılında ise Trabzonspor'un şampiyonluğunu bildiğini öne sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem