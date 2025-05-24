EuroLeague'de Medya Maçı Düzenlendi

EuroLeague Final Four etkinlikleri kapsamında, gazeteciler medya maçında kozlarını paylaştı.

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EuroLeague'de Medya Maçı Düzenlendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four etkinlikleri kapsamında, gazeteciler medya maçında bir araya geldi.

Karşılaşmalrın oynandığı Etihad Arena'da gerçekleştirilen maçta 24 gazeteci yer aldı. 15'er dakikalık iki devre halinde oynanan ve Avrupa Ligi hakemlerinin yönettiği maçta efsanevi başantrenör Svetislav Pesic de saha kenarında bulunarak takımlarından birini çalıştırdı.

Türkiye'yi Anadolu Ajansı adına Dörtlü Final'i takip eden kıdemli spor muhabiri Erkan Tiryaki, Svetislav Pesic'in takımında yer alarak temsil etti.

Karşılaşmayı Pesic'in çalıştırdığı takım 43-25 kazanırken, Erkan Tiryaki 6 sayı kaydetti.

Kaynak: AA

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