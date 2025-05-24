Napoli Şampiyon! Hakan Çalhanoğlu Yıkıldı

Serie A’da ligin son haftasında Cagliari’yi 2-0 mağlup eden Napoli, 82 puanla Inter’in 1 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

İtalya Serie A Ligi'nin son hafta açılış maçlarında Napoli sahasında Cagliari'yi ağırlarken, en yakın rakibi Inter ise Como'ya konuk oldu. Napoli, 42'nci dakikada McTominay, 51'inci dakikada Lukaku'nun golleriyle mutlu sona ulaştı. Deplasmanda Como'yu 20'nci dakikada de Vrij ve 51'inci dakikada Correa'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Inter ise sezonu ikinci sırada tamamladı. De Vrij'in attığı golde Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu asisti yapan isim oldu.

Bu gelişmeyle şampiyonluğu 1 puanla kaçıran Hakan Çalhanoğlu yıkıldı.

Kaynak: DHA