Bandırmaspor, Play-Off Finalinde

Trendyol 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Bandırmaspor sahasında ile Boluspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Balıkesir ekibi, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

Bandırmaspor, Play-Off Finalinde

TFF 1. Lig'de play-off finali öncesi heyecan doruğa çıktı. Play-off ikinci tur rövanş mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda da iki takım uzun süre gol bulamazken, 90+2. dakikada sahneye çıkan Marco Paixao, Bandırmaspor’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Maç 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, bu skorla birlikte toplamda 5-1’lik avantajla adını play-off finaline yazdırdı.

FİNAL 29 MAYIS'TA

Trendyol Süper Lig'e yükselecek olan son takımı belirleyecek olan final maçı 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Süper Lig Play-off
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak
Fenerbahçe Beko EuroLeague Finalinde! Fenerbahçe Beko EuroLeague Finalinde!
Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı Konuk Edecek Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı Konuk Edecek
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'ndan Kritik Hamle! Zorunlu Karşılık Oranları Değişti Merkez Bankası'ndan Kritik Hamle! Zorunlu Karşılık Oranları Değişti
Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Detaylar... Savcıya Suikast Planı Deşifre Oldu: Hangi Işıkta Durduğuna Kadar İzlenmiş! Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Detaylar... Savcıya Suikast Planı Deşifre Oldu!
Genç Astsubayın Acı Sonu! Kahreden Detay Ortaya Çıktı Genç Astsubayın Acı Sonu! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
Adalet Bakanlığı’ndan 'Minguzzi' Davası Açıklaması Adalet Bakanlığı’ndan 'Minguzzi' Davası Açıklaması
ABD'den Flaş Suriye Kararı! Yaptırımlar Resmen Kaldırıldı ABD'den Flaş Suriye Kararı! Yaptırımlar Resmen Kaldırıldı