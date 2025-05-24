Bandırmaspor, Play-Off Finalinde
Trendyol 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Bandırmaspor sahasında ile Boluspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Balıkesir ekibi, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.
TFF 1. Lig'de play-off finali öncesi heyecan doruğa çıktı. Play-off ikinci tur rövanş mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda da iki takım uzun süre gol bulamazken, 90+2. dakikada sahneye çıkan Marco Paixao, Bandırmaspor’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Maç 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Bandırmaspor, bu skorla birlikte toplamda 5-1’lik avantajla adını play-off finaline yazdırdı.
FİNAL 29 MAYIS'TA
Trendyol Süper Lig'e yükselecek olan son takımı belirleyecek olan final maçı 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi