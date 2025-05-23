Fenerbahçe Beko EuroLeague Finalinde!
THY Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler pazar günü finalde Olympiakos-Monaco maçının galibiyle oynayacak.
THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos karşı karşıya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 82-76'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de finale yükseldi. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise üçüncülük-dördüncülük maçına çıkacak. Fenerbahçe Beko, finalde Olimpiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO 82-76 PANATHINAIKOS
1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-14 Panathinaikos
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 38-33 Panathinaikos
3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 55-48 Panathinaikos
Kaynak: Haber Merkezi
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