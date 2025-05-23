Eyüpspor'un Rakibi Antalyaspor

Süper Lig'in başarılı ekibi Eyüpspor, yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

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Eyüpspor'un Rakibi Antalyaspor

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'la karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar, ligdeki son 5 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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