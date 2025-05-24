Fenerbahçe'den Ergin Ataman'ı Küplere Bindirecek Gönderme

EuroLeague Final Four'unda Panathinaikos'u mağlup eden Fenerbahçe Beko finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Ergin Ataman'ı çok kızdıracak bir gönderme geldi.

Fenerbahçe'den Ergin Ataman'ı Küplere Bindirecek Gönderme

THY EuroLeague’de Final Four heyecanı sürerken, temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR’u 82-76 mağlup ederek bir kez daha finale yükselme başarısı gösterdi. Maçın ardından Yunanistan ekibinin koçu Ergin Ataman’a yapılan gönderme olay oldu.

Fenerbahçe'den Ergin Ataman'ı Küplere Bindirecek Gönderme - Resim : 1

Bu sezon Panathinaikos’a karşı oynadığı 2 normal sezon maçını da kaybeden Fenerbahçe intikamını Final Four’da aldı. Final sevinci doyasıya yaşanırken, Ataman’a da dikkat çeken bir gönderme yapıldı.

Ergin Ataman sık sık Fenerbahçe camiasıyla yaşadığı polemiklerle tanınırken, Fenerbahçe Beko’dan yapılan paylaşımda, başarılı başantrenöre dikkat çeken bir göndermede bulunuldu. Paylaşımda, 'Finale kadar biraz "mola"’ ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko EuroLeague Finalinde!Fenerbahçe Beko EuroLeague Finalinde!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

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