EURO 2024'e Damga Vurdular! Mert Müldür'ün Golü Zirvede

Taraftarlar, EURO 2024'ün en iyi golü olarak A Milli Takım'dan Mert Müldür'ün Gürcistan maçında fileleri havalandırdığı golü seçti. 'Golden Boy' Arda Güler ise listede 3. sırada yer aldı.

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EURO 2024'e Damga Vurdular! Mert Müldür'ün Golü Zirvede

EURO 2024'te Türkiye, Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finale veda etmişti. İspanya'nın kupayı kaldırdığı şampiyonanın ardından EURO 2024'te taraftarların oylarıyla seçilen en güzel goller açıklandı.

A Milli Takım'ın EURO 2024'te Gürcistan ile oynadığı maçta Mert Müldür'ün attığı gol turnuvanın golü seçildi. Taraftarlar, Mert Müldür'ün bu maçta attığı golü turnuvanın en güzel golü olarak seçti.

İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın, Fransa maçında attığı gol ise ikinci sırada yer aldı. Arda Güler'in, Gürcistan maçında attığı gol taraftarlar tarafından turnuvanın en güzel üçüncü golü seçildi.

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