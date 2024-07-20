Galatasaray'dan Duygusal Muslera Paylaşımı

Galatasaray'ın efsane kalecisi Muslera, Galatasaray'daki 13'üncü yılına girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Muslera için videolu bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'dan Duygusal Muslera Paylaşımı

Galatasaray’ın efsanelerinin arasına adını yazdıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki 13’üncü yılına girdi.

Uruguaylı file bekçisinin kulübe attığı imzanın yıl dönümünde bir paylaşım yapan Muslera, "Sayısız kupa, nice zafer… Kalede bizden 1’i. Kaptan Fernando Muslera. Sarı Kırmızı’ya ilk imzan 13 yaşında, yaşattığın mutluluklar ise zamanın çok ötesinde. İyi ki varsın, hep bizimle ol” ifadelerini kullandı.

Muslera, Galatasaray ile yedi Süper Lig, altı Süper Kupa, dört Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi. Uruguaylı kaleci, bir kez Süper Lig'de sezonun futbolcusu (14/15), bir kez yılın futbolcusu (2016) iki kez de Süper Lig'de sezonun kalecisi seçildi (14/15 ve 18/19).

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