Arda Güler'den Çok Konuşulacak Hareket! İşlerine Son Verdi

İspanyol devi Real Madrid’in ve A Milli Futbol Takımının yıldızı Arda Güler bu kez farklı bir iddiayla gündeme geldi. Geçen sezonun başında sakatlıklardan yana yüzü gülmeyen Arda’nın Türkiye’den yanında götürdüğü 4 çalışanını kovduğu iddia edildi.

Fanatik’in aktardığı habere göre, genç yıldız sağlıklı yaşamak adına tüm düzenini değiştirdi. Uzun süren kas sakatlıkları yaşayan Arda’nın aşçısına kadar değişiklik yaptı. Transferinin ardından İspanya’ya yanında 6 kişi götüren Arda, 4 çalışınanın işine son verdi.

İspanyol gazeteci Naninho ise sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, “Arda Güler, Türkiye'den güvendiği altı kişiyi Madrid'de kendisiyle birlikte çalışmaları için getirmişti. Bunlardan dördü artık orada değil. Bunlardan biri de aşçı. Arda Güler'in geçirdiği kas sakatlıkları, onun tüm çalışma metodolojisini değiştirmek istemesine neden oldu" ifadelerini kullandı.