Arda Güler'den Çok Konuşulacak Hareket! İşlerine Son Verdi

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler bu kez farklı iddialarla gündemde. Arda'nın Türkiye'den yanında götürdüğü 4 çalışanını işten çıkardığını işten çıkardığı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Arda Güler'den Çok Konuşulacak Hareket! İşlerine Son Verdi

İspanyol devi Real Madrid’in ve A Milli Futbol Takımının yıldızı Arda Güler bu kez farklı bir iddiayla gündeme geldi. Geçen sezonun başında sakatlıklardan yana yüzü gülmeyen Arda’nın Türkiye’den yanında götürdüğü 4 çalışanını kovduğu iddia edildi.

Fanatik’in aktardığı habere göre, genç yıldız sağlıklı yaşamak adına tüm düzenini değiştirdi. Uzun süren kas sakatlıkları yaşayan Arda’nın aşçısına kadar değişiklik yaptı. Transferinin ardından İspanya’ya yanında 6 kişi götüren Arda, 4 çalışınanın işine son verdi.

İspanyol gazeteci Naninho ise sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, “Arda Güler, Türkiye'den güvendiği altı kişiyi Madrid'de kendisiyle birlikte çalışmaları için getirmişti. Bunlardan dördü artık orada değil. Bunlardan biri de aşçı. Arda Güler'in geçirdiği kas sakatlıkları, onun tüm çalışma metodolojisini değiştirmek istemesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Son Güncelleme:
Ali Koç'tan Çarpıcı Açıklama: Cumhurbaşkanımızın Gücünü Kullanıp Futbolu Dizayn Edenlerin Sonuna Az Kaldı 'Cumhurbaşkanımızın Gücünü Kullanıp Futbolu Dizayn Edenlerin Sonuna Az Kaldı'
Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu
Arda Turan'dan İddialı Açıklamalar: 'Türkiye'de Futbolu Değiştireceğim' Arda Turan'dan İddialı Açıklamalar: 'Türkiye'de Futbolu Değiştireceğim'
Napoli, Fenerbahçe'nin Yıldızına Talip Oldu Napoli, Fenerbahçe'nin Yıldızına Talip Oldu
Premier Lig'in Yıldızı Gaziantep'e Transfer Oldu Premier Lig'in Yıldızı Gaziantep'e Transfer Oldu
Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor... Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor...
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Emekliler İçin Korkutan Senaryo! 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda
İki Profesörden Korkutan Deprem Sonrası Açıklama Uzman İsimlerden Korkutan Açıklamalar
Ne Altın Ne De Döviz! İşte Geçen Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Parasını Buna Yatıran Kazandı
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?