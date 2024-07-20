Ali Koç'tan Çarpıcı Açıklama: Cumhurbaşkanımızın Gücünü Kullanıp Futbolu Dizayn Edenlerin Sonuna Az Kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu’nun geleceği ve forvet transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodrum Fenerbahçeliler Derneği’nin Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğinde konuşan Koç, En-Neysri transferinde Mario Branco’ya 48 saat süre verdiklerini anlatarak, Ferdi Kadıoğlu’nun da mutlaka kalmasını istediklerini söyledi.

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına sabırlı olmaları çağrısında bulunduğu açıklamasında, “Çok yakında İstanbul'da bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. O mücadelenin başındayız. Bizim camiamız sabırsız. Dün beni yerden yere vuranlar oldu, ‘Adam yine aday, adam yine başkan olacak, şöyle olacak, böyle olacak' dediler. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Biraz sabırlı olun” diye konuştu.

TFF Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı işaret eden Ali Koç, “Dün TFF genel kurulunda anlattım, neler olduğunu, niye olduğunu düşündüğümüzü. Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinci ile ikinci arasında 1-2 puan farkla orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayıp ilk 5'tekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla, sebeple anlatılamaz. Biz bir buhran dönemi geçiriyoruz ama biz bunu sportif açıdan değil hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dünkü yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz, şampiyonluk için, başarı için ne yanak sıktırırız, ne imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için, inandığımızdan, duruşumuzdan, ilkelerimizden ve Cumhuriyet'in bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. İnşallah ne benden önceki başkanlar, ne benim dönemimde ne de benden sonraki dönemde bu duruş devam edecektir. Bunun bedeli var mı? Var. Ama inanın bunun meyvelerini toplayacağımız günler çok yakındadır. Biraz sabredin, biraz destekleyin” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN YETKİSİNİ KULLANIP FUTBOLU DİZAYN EDENLERİN SONU GELDİ’

Koç, “Bu sistemi yıkacağız” dediği açıklamasında ‘siyasete girmediğini’ belirterek “Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp, oraya buraya lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’A TEPKİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa skandalına ilişkin açıklamasında ise şunları kaydetti:

“Bir rakibimiz var, bir gün beyaz dediğine ertesi gün siyah diyor. Bir gün desteklediğini ertesi gün satıyor. Riyad'da bize yaşatılanlar, Riyad'dan sonra o kulübe yaşatılsaydı ilk ben çıkardım, ‘Haksızlık yapmayın, hepimiz sorumluyuz, hepimiz oradaydık, hepimizin kararı' diye. Bir köşeye çekildiler ve bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifle izlediği yarın bir gün başına gelir. ‘Gülme komşuna gelir başına' boşuna söylenmemiştir.”

EN-NESYRI’YE SÜRE VERİLDİ: FERDİ KADIOĞLU’NUN KALMASI İSTENİYOR

Dünya devlerinin ilgisini çeken Ferdi Kadıoğlu’nun kalmasını istediklerini belirten Ali Koç, Sevilla forması giyen En-Nesyri’nin transferi için de 48 saat süre verildiğini açıkladı.

Ali Koç konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

“Çok önceden Levent Mercan'ı aldık, sol bek yedeği olarak. O da göreceksiniz Almanya altyapısından gelmiş, o da başarılı olacak. Ferdi'yi çok isteyen var. Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini bitirdikten sonra ağustosun sonuna kadar kadrolarımızı boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz. Bizim işimiz bu kadar basit. Biz ‘onu yapacağız, bunu yapacağız' demiyoruz. Yapınca anlatıyoruz. Forvete gelince hepiniz merak ediyorsunuz En-Nesyri'yi çok istiyorduk, hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. Mario Branco'ya 48 saat süre verdim. Oldu olmadı B, C, D, G'ye geçeceğiz. Kadromuz gayet iyi. Zaten iyiydi, şimdi daha iyi oldu. 1-2 nokta atışı daha gerekirse daha da iyi olabilir ama öncelik forveti bitirip kadro fazlalığını azaltmak, yolumuza bakmak.”