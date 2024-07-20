Napoli, Fenerbahçe'nin Yıldızına Talip Oldu

Serie A ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'in peşine düştü.

Napoli, Fenerbahçe'nin Yıldızına Talip Oldu

Geçen sezon Fenerbahçe forması ile tüm dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekibi Napoli, yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı kaydedildi.

GEÇEN SEZON TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i geçen sezonun başında kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Ünder'in bonservisi için Marsilya'ya 15 milyon Euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceği ifade edilmişti.

Napoli, Fenerbahçe'nin Yıldızına Talip Oldu - Resim : 1

SEZON PERFORMANSI

Cengiz Ünder, geride kalan sezon Fenerbahçe forması ile 33 resmi maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

NAPOLI LİSTEYE ALDI

Sergilediği performansla dev takımları peşine takan Cengiz Ünder'e son olarak Napoli talip çıktı. İtalyan gazeteci Damiano Er Faina'nın haberine göre; Serie A ekibi Napoli, Fenerbahçe’den Cengiz Ünder ile temasta.

NAPOLİ'DE 3. FENERBAHÇELİ OLABİLİR

İtalyan takımı Napoli, Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Koreli Kim Min Jae'yi yüksek bonservis bedelleri vererek kadrosuna katmıştı.

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