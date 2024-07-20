Napoli, Fenerbahçe'nin Yıldızına Talip Oldu

Geçen sezon Fenerbahçe forması ile tüm dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A ekibi Napoli, yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı kaydedildi.

GEÇEN SEZON TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i geçen sezonun başında kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Ünder'in bonservisi için Marsilya'ya 15 milyon Euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceği ifade edilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Cengiz Ünder, geride kalan sezon Fenerbahçe forması ile 33 resmi maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

NAPOLI LİSTEYE ALDI

Sergilediği performansla dev takımları peşine takan Cengiz Ünder'e son olarak Napoli talip çıktı. İtalyan gazeteci Damiano Er Faina'nın haberine göre; Serie A ekibi Napoli, Fenerbahçe’den Cengiz Ünder ile temasta.

NAPOLİ'DE 3. FENERBAHÇELİ OLABİLİR

İtalyan takımı Napoli, Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Koreli Kim Min Jae'yi yüksek bonservis bedelleri vererek kadrosuna katmıştı.