Eskişehirspor 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig’in 4. haftasında sahasında Sincan Belediyespor’u 2-0 mağlup eden Eskişehirspor uzun yıllar sonra ligde ilk 4 haftayı kayıpsız geçti.

58 yıllık kulüp tarihinde ilk kez bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, 6. Gruptaki 4. maçında Sincan Belediyespor’u 2-0 mağlup etti. Kırmızı siyahlı ekip bu sonuçla ligdeki puanını 12’ye yükseltti ve grupta averajla ikinci sırada yer aldı. Eskişehir ekibinde bu maçın ardından bir ilk yaşandı. Eskişehirspor, en son 2007-2008 sezonunda TFF 1. Lig’de ligin ilk 3 haftasını galibiyetle geçmişti. Kırmızı siyahlı takım, bu sezon mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligde ise sırasıyla Eskişehir Demirspor, Kozlu Belediyespor, Yunusemrespor ve Sincan Belediyespor maçlarında 3 puan almayı başardı. Eskişehirspor, bu maçlarda aldığı 12 puanla 16 yıl sonra ligin ilk 4 haftasını 3 puan kaybı yaşamadan geçmiş oldu.

İLK DEFA BÖLGESEL AMATÖR LİGE DÜŞTÜ

Eskişehirspor, 2022-2023 sezonunu TFF 3. Lig 1. Grupta 26 puanla 17’nci sırada bitirerek 58 yıllık tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lige düşmüştü.

ESKİŞEHİRSPOR'UN TARİHİ

Kentte 1965 yılında kurulan ve geçmişte gösterdiği başarılarla "Anadolu efsanesi" olarak anılan Eskişehirspor, uzun seneler Süper Lig'de yer aldı.

Eskişehir temsilcisi, 1981-1982 sezonunda bir alt lige düşerek 1988-1989 sezonuna kadar TFF 2. Lig'de boy gösterdi. 1988-1989'da yeniden Süper Lig'de mücadele eden siyah-kırmızılı takım, bir sonraki sezon sonunda bir alt lige düştü.

TFF 1. Lig'de 1994-1995 sezonuna kadar mücadele eden Eskişehir temsilcisi, 1995-1996'da boy gösterdiği Süper Lig'e aynı dönemde veda etti.

1999-2000, 2000-2001 sezonlarında TFF 1. Lig'de kenti temsil eden Eskişehirspor; 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006'yı ise TFF 2. Lig'de geçirdi.

2006-2007 sezonunda bir üst lig olan TFF 1. Lig'de yer alan siyah-kırmızılı ekip, 2007-2008'de de bu ligde boy gösterdi.

Eskişehirspor, 2007-2008 sezonunda 1. Lig play-off finalinde Boluspor'u yenerek, Süper Lig'e çıktı.

Siyah-kırmızılılar, 2011-2012 sezonun ikinci devresinde Ersun Yanal yönteminde ligi 4'üncü sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. 2015-2016 sezonunda Süper Lig'i 17'inci tamamlayan Eskişehirspor TFF 1. Lig'e düştü. 2020-2021 sezonuna kadar bu ligde mücadele veren Eskişehir temsilcisi önce 2. Lig'e, 2021-2022 sezonunda ise 3. Lig'e düştü.

TFF 3. Lig'de iki sezon sonunda Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Elazığ temsilcisine 6-3 kaybederek Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.

Kaynak: İHA