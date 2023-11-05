Erden Timur hakkında gündem olacak sözler: Ali Koç 'başkanlığını' ortaya koydu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Kasım Ayı Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kürsüye çıkarak gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Koç'un açıklamaları sırasında konu Galatasaray'a gelince, Ogün isimli bir divan kurulu üyesi, "Senin de enişten Galatasaray'ı yönetiyor" dedi.

Koç buna cevaben şu sözleri kullandı:

"Sen ve senin gibiler yüzünden Fenerbahçe dibe çekiliyor. Rabbim Fenerbahçe'yi sizin gibilerden korusun."

Bu konuşmalar sırasında divan kurulu üyeleri arasında sözlü tartışamalar yaşandı.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz niye hakemi yenmek zorundayız? Böyle bir algı oluştu; 'Takım kuracaksın, hakemi yeneceksin' niye? Neden bu hatalar hep bir takımın lehine oluyor?

Kadir Sağlam, Koray Gençerler ve Alper Ulusoy. Bu isimleri, kafanıza kazıyın. Bunlardan kurtulmadan, bu futbol kurtulmaz.

Halk TV'de bir program yapılıyor, kara para aklama ve bahisle ilgili. Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. TFF'ye gidiyorum ve elimde gizli çekilmiş video görüntüleri var, orada iki takım yöneticileri pazarlık yapıyor, var bu görüntüler, TFF ne yapsa doğruyu yapmış olur? Bu gizli kamera, delil sayılmaz derse mi doğruyu yapmış olur yoksa da bunlar çok ciddi iddialar, soruşturmalıyım derse mi doğru olur? Videolar bende var. Böyle bir vaka da var. Halk TV'deki iddialar, endişe verici, TFF'nin açıklaması 'Beni bağlamaz' şeklinde. Seni bağlar arkadaş. TFF, futbolu temiz tutmak zorunda.

Soruşturun kardeşim. Temiz futbolu ilgilendiren bir konu. Gücünüz yetmeyebilir, devletin gücüne başvurmanız lazım. RTÜK'e gitmeyi biliyorsunuz programlara ayar vermek için. 'Beni ilgilendirmez' diyor. Nasıl sizi ilgilendirmez? Futbol, bir suç için kullanılıyorsa; sizi sonuna kadar ilgilendirir.

Şimdi gelelim Hakan Ceylan ve Leyla Ceylan konusuna... Bu boşanma davasında, Türk futbolunu ilgilendiren iddialar vardır. Buna da herhalde boşanma davası, beni ilgilendirmez diye açıklama yapacak. Bu boşanma davasının içindeki, araştırılması istenen konular sonuna kadar araştırılmalı. Biz bu 'İzmirli Hakem Grubu' olayını UEFA'ya, IFAB'a şikayet edeceğiz. Sahte rapor alan adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz? Dişlerini fırçalarken aynaya baktığında utanmıyor musun?

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun karakteri zayıf, omurgasız. Bu arkadaş mevki, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir.

Kemal Yılmaz'ın açıklamaları, Türk futbolunda bir milat olmalı. Türk futbolun yozlaşması bu açıklamada gizli. Bu adam daha ne desin? TFF'nin yerinde olsam, bu adamı derhal korumaya alırım. Burası Türkiye. Ey Fenerbahçe camiası ayaklanın. Bakın neler dönüyor.

Serdar Tatlı, eski MHK Başkanı. Kendisiyle ilgili çok olumlu konuşulur. Sayın Tatlı'nın, görevinden istifası sonrası TFF'ye bir mektup bıraktığı konuşuluyor. Mektubun içeriğini kimse tam olarak bilmiyor. Daha da enteresanı kimse merak etmiyor. 3 tane hakemden bahsediyor. Bu hakemlere kesinlikle maç verilmemeli diyor. Bu isimler bende var ama şu an telaffuz etmeyeceğim. Sayın Büyükekşi; böyle bir mektup gördünüz mü, bu konular var mı, bu mektubu paylaşmanızı engelleyecek bir durum var mı? Bu 3 kişi, şu an yoğun şekilde maç alan hakemler. Benim bu anlattıklarımdan sonra ülkenin ayağa kalkması lazım.

8 Mart operasyonuna karşı çıktığım için özür diliyorum. Ferhat Gündoğdu, haklıymış. Ahmet Nur Çebi de haklı.

Öyle bir noktadayız ki... Bu işi değiştirmek istiyorsanız, sistemi çökertip yepyeni bir sayfa açmak istiyorsanız her türlü veri var.

Benim hocamı PFDK'ya kim sevk etti? Kendi MHK Başkanınıza, on binlerce insan küfrederken sevk etmediniz. Benim hocamı kim sevk etti? Danışman mı sevk etti? Kim sevk etti kardeşim? Bir gün bizden biri Federasyon'a gidip birini tokatladı diye haber çıkarsa şaşırmayın. İş oraya gidiyor. Benim hocamı şu söylemlerden dolay kim sevk etti? Diğer hocayı kim sevk etmedi?

İki tane hakem kahvaltıdalar. Biri Cüneyt Çakır. Bu fotoğrafta bir şey yok ama bilin peşinizdeyiz. Fenerbahçe camiası topyekûn destek verin. Demokratik haklarınız çerçevesinde, nefes aldırmayın bu adamlara. Dürüstlerin sesi elbet bir gün daha çok çıkacak.

Selim Soydan'ın camiasız kalması, çok yazık olur. 39 üyemiz, disipline sevki için resmi başvuru yaptı. Bu konunun ne olacağına, disiplin kurulu karar verir.

Hasbelkader geçen gün Erden Timur ile aynı odadaydık. ‘Gönderdin mi mektubu?’ dedim. ‘Gönderdim’ diyemedi. Onlar benim karşıma çıksalar, hayat boyu başkanlığımı garantilerim size o kadar söyleyeyim. Çünkü doğruyu söylemiyorlar!

Geldiğimiz nokta itibariyle; Fenerbahçe olarak Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyetini ve adalet anlayışını sorgulamak durumunda kaldık. Sizin yaptıklarınızdan dolayı mecbur bırakıldık."

Kaynak: Gerçek Gündem