2 ay sonra yıkıldı: Göztepe'nin serisini Kocaelispor bozdu

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Kocaelispor’la Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı 1-0 kaybetti. Konuk ekibin tek golünü de geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinin formasını giyen Emir Ortakaya kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 2 ay sonra kaybederken bu sürede oynadığı 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İzmir ekibi rakip filelere de 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. Öte yandan Göztepe, bundan önceki yenilgisini Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan üçüncü hafta mücadelesinde Çorum FK’ya karşı aldı.

Kaynak: İHA