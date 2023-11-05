2 ay sonra yıkıldı: Göztepe'nin serisini Kocaelispor bozdu

Göztepe, Kocaelispor’a 1-0 kaybederek 2 aylık aranın ardından yenilgi yüzü gördü.

Son Güncelleme:
2 ay sonra yıkıldı: Göztepe'nin serisini Kocaelispor bozdu

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Kocaelispor’la Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı 1-0 kaybetti. Konuk ekibin tek golünü de geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinin formasını giyen Emir Ortakaya kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 2 ay sonra kaybederken bu sürede oynadığı 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İzmir ekibi rakip filelere de 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. Öte yandan Göztepe, bundan önceki yenilgisini Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan üçüncü hafta mücadelesinde Çorum FK’ya karşı aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Göztepe Spor Toto 1. Lig Kocaeli Futbol
Son Güncelleme:
İsmail Kartal'a 3-2 şoku: Böyle bir mağlubiyeti beklemiyordum İsmail Kartal'a 3-2 şoku: Böyle bir mağlubiyeti beklemiyordum
TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi
Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün
ÇOK OKUNANLAR
Eski eşi Melis İşiten'in programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu Eski eşinin programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu
Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Sürekli artıyor: İşte İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel kimdir? CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?