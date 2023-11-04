Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi

2023-24 sezonunun 11. haftasında Fenerbahçe dev maçta sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.

PEŞ PEŞE GOLLER

10. dakikada Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

46. dakikada Berat Özdemir, Trabzonspor adına farkı 2'ye çıkarırken hemen bir dakika sonra Pepe farkı 3-0'a çıkardı.

Dusan Tadic penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi. 87. dakikada ise Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Dusan Tadic gol vuruşundan yararlanamadı. VAR incelemesinin ardından penaltı atışı tekrarlandı ve Tadic farkı 1'e indirdi.

Maçta başka gol olmadı, karşılaşma Trabzonspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.

İSMAİL YÜKSEK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 78. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.