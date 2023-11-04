Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi

Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy'de ağırladığı maçta rakibine 3-2 mağlup oldu.

Son Güncelleme:
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi

2023-24 sezonunun 11. haftasında Fenerbahçe dev maçta sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.

PEŞ PEŞE GOLLER

10. dakikada Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

46. dakikada Berat Özdemir, Trabzonspor adına farkı 2'ye çıkarırken hemen bir dakika sonra Pepe farkı 3-0'a çıkardı.

Dusan Tadic penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi. 87. dakikada ise Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Dusan Tadic gol vuruşundan yararlanamadı. VAR incelemesinin ardından penaltı atışı tekrarlandı ve Tadic farkı 1'e indirdi.

Maçta başka gol olmadı, karşılaşma Trabzonspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.

İSMAİL YÜKSEK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 78. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Etiketler
Fenerbahçe Trabzonspor
Son Güncelleme:
Şampuan içine kabuklarını ekleyip 10 dakika bekletin bakın ne oluyor? Denemelisiniz Şampuan içine kabuklarını ekleyip 10 dakika bekletin bakın ne oluyor? Denemelisiniz
İlber Ortaylı’nın Atatürk açıklaması tartışma yarattı! Ancak ısrarla sözlerini tekrarladı İlber Ortaylı’nın Atatürk açıklaması tartışma yarattı! Ancak ısrarla sözlerini tekrarladı
Murat Ağırel'den dikkat çeken Tuzlaspor yazısı: 50 bin TL'lik biletlerden sonra bir de bahis sitesi çıktı 50 bin TL'lik biletlerden sonra bir de bahis sitesi çıktı
Real Madrid'de Arda Güler müjdesi: İlk kez kadroya girdi Real Madrid'de Arda Güler müjdesi: İlk kez kadroya girdi
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
CANLI | CHP'de Kurultay heyecanı: Adaylar konuşmalarını tamamladı, seçim saat 21'de başlayacak CANLI | CHP'de Kurultay heyecanı: Adaylar konuşmalarını tamamladı, seçim saat 21'de başlayacak
Eski eşi Alaattin Çakıcı azmettiricilikten ceza almıştı: Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'ı öldüren Keskin, işkence edilmiş halde ölü olarak bulundu! Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'ı öldüren Keskin, işkence edilmiş halde ölü olarak bulundu!
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'un 15 ilçesi karanlığa gömülecek BEDAŞ açıkladı: İstanbul'un 15 ilçesi karanlığa gömülecek
TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok