Real Madrid'de Arda Güler müjdesi: İlk kez kadroya girdi

Fenerbahçe'den 20 milyon euroya La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ABD kampında yaşadığı sakatlık sonrası iyileşme sürecindeyken bir sakatlık daha yaşamıştı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada Arda Güler'in pazar günü Rayo Vallecano ile oynayacakları maçta kadroda olacağını duyurdu.

Eflatun beyazlıların çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, Güler'i sahaya sürerse milli yıldız ilk kez Madrid forması giymiş olacak.

Karşılaşma yarın saat 23:00'da başlayacak.