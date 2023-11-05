Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın 'Suudi Arabistan'da oynanması kararına karşı hamle: Türkiye'de oynanması için önerge verildi

Trabzonspor yenilgisi sonrası toplanan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

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Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın 'Suudi Arabistan'da oynanması kararına karşı hamle: Türkiye'de oynanması için önerge verildi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda divan kuruluna verilen önergede, "Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünün Yüksek Divan Kurulunun oylarına sunulmasını teklif ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliğiyle kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yayımladığı açıklamayla, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacağını duyurmuştu.

Riyad’daki Al-Awwal Park’ta 30 Aralık'ta oynanacak final maçı saat 20:00’de başlayacak.

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Süper Kupa İstanbul Galatasaray Suudi Arabistan
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