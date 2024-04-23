Eski hakemler açıkladı: Sivasspor-Fenerbahçe maçında VAR müdahalesi ile verilen penaltı doğru mu?

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Yiğidolar ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok ciddi yara aldı.

Sarı lacivertliler 2-1 öndeyken son anlarda Sivasspor'a VAR müdahalesi ile verilen penaltı tartışma konusu oldu.

Eski hakem ve günümüzün spor yorumcuları, maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe kalecisi Livakovic, Sivaslı Manaj ve yine Fenerbahçeli Dijku arasında geçen ve sonrasında penaltı verilen pozisyon için şu değerlendirmeyi yaptı.

İşte değerlendirmeler:

FIRAT AYDINUS: Sivasspor'un penaltı pozisyonunda VAR müdahalesi yanlış bir karardır. Bu pozisyon penaltı değil. VAR hakemi skandal bir karar verdi.

BAHATTİN DURAN: Djiku'nun teması, Manaj'ın kötü oynamasını gerektirecek bir temas değil. Etkisi yok. Manaj topa vurdu. Top bariz bir şekilde auta doğru gidiyor. Top oyunda. Kaleci Livakovic ayaklarını açtı ve durdu. Livakovic'in ayağıyla Manaj'ın ayağı yerde buluştu. Livakovic'in ayağı, Manaj'ın ayağını süpürmedi. Bu görüntülerde var. Tartışamayız bunu. Livakovic kontrolsüz gelmedi. Ayaklar yerde temas etti. Bu temas dolayısıyla Manaj kalkıp topu kaleye vurabilir miydi? Hayır. Ayaklar yerde birleşmiş. Djiku'nun da, Livakovic'in de temasları penaltı için yeterli değil kesinlikle. Bu maçın kader anı. Burada VAR müdahalesi olması için VAR Hakemine ne söylenir? Çok açık ve net elinizde kanıt var mı? Hayır kesinlikle yok. Kaleci Livakovic kayarak gelseydi, rakibini süpürseydi, kontrolsüz bir faul yapsaydı top auta gidiyor bile olsa VAR hakemi çağırır, izleme tavsiyesinde bulunurdu. Livakovic'in ayağı yerde süpürmüyor. Buradaki en önemli nokta şu; VAR müdahalesi çok geç oldu. 3 dakika beklendi. Tamam ofsayt ile ilgili durum da söz konusuydu, onu da incelediler. Bu kadar beklemek de doğru değil, yarı otomatik ofsayt sistemi var. Demek ki çok ince ince incelendi pozisyon. VAR hakemi, Cihan Aydın'ı çağırdı. Prosedür şu şekildedir, burada defalarca bulundum VAR odasında. VAR odası hakeme izleme tavsiye ediyorsa, operatöre der ki temasın olduğu anı göstereceğiz. Livakovic ile Manaj'ın ayaklarının buluşma anını gösterdi. VAR hakemi, hakemi Livakovic'in hamlesi için çağırmış. Kontrolsüz bir temas olsaydı Livakovic'in müdahalesi, sarı kart da görmeliydi Livakovic. VAR müdahalesi doğru mu yanlış mı? VAR müdahalesi çok yanlış.

DENİZ ÇOBAN: VAR hakemi, hakemi kenara izlemesi için davet edip ekran 3'e bölündüğünde artık top bizim yönetmenimizden çıkıyor. Sağ üst köşede, sağ alt köşede video odası, büyük ekranda VAR hakeminin seçtiği, operatörün oynattığı görüntüyü görüyoruz. Riva'ya bağlanırız o anda. VAR, hakeme Livakovic'in pozisyonunu gösteriyor. VAR hakemi, Livakovic tartışmasız penaltı yaptı diyerek çağırıyor. En sondan başa geleyim. Çok çok çok çok çok çok yanlış bir VAR müdahalesi. Altı defa söylüyorum. Bir penaltıda, temasla ilgili değerlendirmemizi etki var mı diye yapacağız. Etki nedir? Hareket kısıtlamasıdır. Arkadan gelen savunmacının da, kayan kalecinin de sadece ve sadece rakibe bir teması var. Onun hareketlerini kısıtlayacak bir etkisi yok. Bu pozisyon penaltı değil. Sahada da penaltı değil, VAR odasında da penaltı değil. Hakem doğru bir devam kararı verdi. VAR gereksiz müdahalede bulundu.

ERMAN TOROĞLU: Topa oyuncu öyle vuramaz. Bir oyuncu darbe yemezse ayağının içiyle vuracak. Arka baldıra Fenerbahçeli oyuncu tabanı basıyor. Tabanı basınca ayağı değişiyor. Böyle olunca topu auta atıyor. Sonra kaleciyle çarpışıyor. Penaltı pozisyonu kaleciyle değil Djiku'yla. Djiku'ya sarı kart olması lazım. Bariz gol şansı yok. Kalecinin etki alanına girmiş hücumcu. Kalecinin etki alanına girince bariz gol şansını kaybediyor. Penaltıyı Djiku yapıyor, Livakovic değil.

BÜLENT YILDIRIM: VAR hakemi, Livakovic'in müdahalesinin açık net tartışmasız bir penaltı gerektiren bir müdahale olduğunu göstermek için protokole göre büyük bir hata olduğunu iddia ederek izleme tavsiyesinde bulundu. Djiku'nun müdahalesinde vuruş şeklini bozan hiçbir şey yok. Djiku'nun darbesi etkili olsaydı, kırmızı kartı yerdi. VAR hakemi için ihlal olsa Djiku'yu gösterecekti. O yüzden uzun sürdü inceleme. Djiku'nun müdahalesi var ama ufak bir temas var. Etkili bir temas yok. Vuruşu kaliteli yapamadıktan sonra o temas nedeniyle sağ ayak kalfını tutuyor. VAR ne yapmış, sol ayağa müdahale var diye çağırmış. Djiku'nun müdahalesinde hiçbir şey yok. Kaba temas yok. Kontrolsüz faul de söz konusu değil, VAR'ın müdahale etmesi gereken hiçbir şey yok. VAR, niye müdahale etti ben bilmiyorum.

BÜNYAMİN GEZER: Yabancı VAR VAR VAR, biz de burada dedik ki, 'Hep güzel, çok güzel pozisyonları buldular, biz de alkış tutuyoruz. Yapmayın' 10 yaşındaki çocukların bile devreye gireceği pozisyonlar için herkes yabancı VAR'cı oldu. Pozisyonu, Livakovic'in açısından getirdi. Bu maç öyle bir maç ki, yahu kardeşim Cihan Aydın, en son Fenerbahçe'nin hangi maçını yönetti? Kasımpaşa maçını. Ele geldi mi, gelmedi mi. Seminer görüntüleri sızdı. Siz bu çocuğu geçen haftaki Galatasaray maçından sonra bu maça veriyorsunuz. Bir kere atama yanlış. Yüzde yüz yanlış. Psikolojik olarak baskı altına alıyorsunuz. Hissiyat ile el falan. VAR hakemi geldi, 'Ey Cihan Aydın, sen Livakovic'in rakibi Manaj'a müdahalesini görmedim' dedi. VAR'a giderken ilk görüntü kontak noktası. Livakovic adama vuruyor dedi. VAR, Livakovic'in Manaj'a müdahalesi için çağırdı. Fotoğraflar futbolda yanıltır. Bazı pozisyon oluyor, oyun gereği topa vurduktan sonra rakibine gelir. Pozisyonun hareketli haline bakacaksın. Livakovic kaleci, topu kurtarmak için plonjon yapar, ayağıyla açılır. Manaj topa vuruyor. Livakovic, topa doğru büyüyor, tamamen işim top diyor, topu kurtarmaya çalışıyor. Ayağı yerde, yerde artık. Yerde olduktan sonra Manaj'a bakıyoruz, Manaj zaten sağ dizini büküyor, düşmeye karar vermiş. Livakovic'ten dolayı Manaj'ın ayağı bozulmuyor. Manaj düşmeye karar vermiş, dizini büküyor.

Kaynak: Gerçek Gündem