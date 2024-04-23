Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Sivas maçı sonrası şampiyonluk yorumu: Galatasaray'a 'Şamp' diyebilirim

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Yiğidolar ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok ciddi yara aldı.

Sarı lacivertliler 2-1 öndeyken son anlarda Sivasspor'a VAR müdahalesi ile verilen penaltı tartışma konusu oldu.

Rıdvan Dilmen, penaltı pozisyonunu ve maçı yorumladı.

Rıdvan Dilmen, İrfan Can Kahveci'nin oyundan çıkıp Joshua King'in girmesini "mantıksız" olarak değerlendirdi. Dilmen, "İsmail Kartal, King-İrfan değişikliği yaparken İrfan'ın gol atması sayesinde iptal oldu. 6-7 kişi kapanan takıma karşı sadece savunma arkasına sarkan oyuncunun oyuna girmesi zaten mantıksızdı" dedi.

'DAHA GERİYE GİTMEYE BAŞLADI'

Geçtiğimiz aylarda Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili yaptığı transfer açıklamalarını eleştiren Dilmen, "2 ay önce Ali Koç, 'Ferdi herhalde gidici' demişti, bence Ferdi o zaman gitti çünkü her geçen gün biraz daha geriye gitmeye başladı" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE PENALTI OLMAZ'

İsmail Kartal'ın iyi bir teknik direktör ve kondisyoner olduğunu ancak kötü bir iletişimci olduğunu belirten Dilmen, ayrıca maça damga vuran penaltı pozisyonuna da değindi. "Ben penaltı pozisyonunda Djiku'nun yaptığı müdahale yüzünden çağırdığını sandım. Eğer ondan çağırsa kırmızı kart bile olabilirdi" şeklinde konuşan Dilmen, VAR'ın Livakovic'in müdahalesi için çağırdığına inanamadığını söyledi ve "Böyle penaltı olmaz" ifadelerini kullandı. Dilmen, "Manaj'a müdahale geldiği anda top oyundan çıkmış ve pozisyon sona ermiş" dedi.

'GALATASARAY'A 'ŞAMP' DİYEBİLİRİM'

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının devam ettiğini düşündüğünü belirten Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı deplasmandaki Adana Demirspor maçının belirleyici olacağını vurguladı. "Galatasaray, Adana Demirspor'u da yenerse o zaman farklı şeyler konuşuruz" diyen Dilmen, "Galatasaray'a 'Şamp' diyebilirim. Gerisini şu an için koymuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem