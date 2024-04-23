Inter, Seria A'nın tamamlamasına haftalar kala şampiyonluğu garantiledi, 2. yıldızı taktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi karşılaşmasında, Inter deplasmanda Milan'ı 2-1 yenerek ligin tamamlanmasına 5 hafta kala 86 puanla şampiyonluğu garantiledi.

Inter, Seria A'nın tamamlamasına haftalar kala şampiyonluğu garantiledi, 2. yıldızı taktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 33. haftasına ilk iki sırada giren Milano kentinin temsilcileri, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan derbi maçta karşı karşıya geldi.

Inter 18. dakikada Francesco Acerbi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, 49. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Milan, 80. dakikada Oluwafikayomi Tomori'nin golüyle farkı bire indirse de Inter maçı 2-1 kazandı.

Bu galibiyetle Inter, ligin tamamlanmasına 5 hafta kala 86 puanla 20. şampiyonluğuna ulaştı ve 2. yıldızını taktı. Ligde 2. sırada bulunan Milan ise 69 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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