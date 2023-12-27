Eski Ankaragücü Bakanı Faruk Koca tahliye edildi

Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Saldırı sebebiyle tutuklanan Koca, MKE Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa etmiş, AKP üyeliğinden de atılmıştı.

Koca ayrıca spor organizasyonlarından da men edilmişti.

Bir süredir tutuklu bulunan Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

DURUŞMA 9 OCAK'TA

Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Koca hakkında delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin olmaması ve verilmesi muhtemel cezanın alt üst sınırı dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Koca’nın tutuksuz yargılanacağı ilk duruşma 9 Ocak’ta görülecek.

CEZA TALEBİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem