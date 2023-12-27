İddia: Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddia: Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta 3 farklı dönemde forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, 2023-2024 sezonunda kadro dışı kalmıştı. Kadro dışı kararının ardından hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen golcü oyuncu, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Ocak ayında siyah-beyazlılardan ayrılması beklenen Aboubakar için Suudi Arabistan'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kora Plus'ın Al Arabiya'ya dayandırdığı haberine göre eski Beşiktaşlı N'Koudou'nun formasını giydiği Damac FC, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Habere göre Aboubakar ve Damac FC arasındaki transfer görüşmeleri doğrulandı. Suudi Ligi'ne geri dönmek isteyen Aboubakar'ın da bu transfere sıcak baktığı vurgulandı.

Al Arabiya'da yer alan habere göre Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar, kulübüyle sözleşme feshi için görüşmelerde bulunuyor.

Haberde kadro dışı kararının ardından fesih görüşmelerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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