Erman Toroğlu'ndan Pendikspor-Galatasaray maçı sonrası sert sözler: Bu tip takımlar 'Süper' adını verdiğimiz ligde oynamamalılar

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Pendikspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Bakambu ve Ziyech kaydetti.

Karşılaşmanın yapıldığı Pendik Stadı'nda 2 kez elektrik kesintisi yaşandı.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Aspor'da maçı değerlendirdi.

Toroğlu'nun görüşleri şöyle:

”Yıllardır güvenmediğim tiplerden biri de budur! Öğretmenoğlu, TFF başöğretmen yapsın bunu! VAR, iki penaltıyı da yemiş. VAR resmen işi bitirmiş. Bizim gözümüz mü bozuk? Bu arkadaşlar ne izliyor?

'BUNA BİR ÇARE BULUNMALI'

Bu zeminde Fenerbahçe oynadı, futbolcular zeminden çok şikâyet ettiler. Hâlâ da kendilerini toparlayamıyorlar. Sahası yoksa, seyircisi yoksa bu tip takımlar 'Süper' adını verdiğimiz ligde oynamamalılar. Buna bir çare bulunmalı. Bu play-off mu olur, başka bir şey mi olur ama bu böyle gitmez. Büyük takımlar 35 bine, 50 bine oynuyorlar. O stattan çıkan futbolcular burada bırakın fizik olarak, beyin ve moral olarak kendilerini veremezler. Sonra da diyoruz ki bizim ligimizin marka değeri niye düşük. Yüksek olma şansı yok ki bunları saydıktan sonra. İnşallah bir gün düzeltirler..."

Kaynak: Gerçek Gündem