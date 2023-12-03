Alperen Şengün'ün performansı Houston'a yetmedi

ABD ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de normal sezon heyecanı sürüyor.

Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Lebron James'li Los Angeles Lakers ile karşılaştı.

Şengün'ün double-double yaptığı maçta gülen taraf, 107-97 ile Lakers oldu.

Temsilcimiz Şengün, 21 sayı, 13 ribaund ve 5 asist ile takımı adına gecenin yıldızlarındandı.

Fred VanVleet de 22 sayı, 5 ribaund ve 7 asist ile Houston'da geceyi iyi geçiren bir diğer isimdi.

Lakers'ta Anthony Davis 27 sayı, 14 ribaund ve 3 asist ile takımına galibiyeti getiren isim oldu.

SEZONA HIZLI BAŞLADI

Bu sezona fırtına gibi başlayan Alperen Şengün tüm dikkatleri üstüne çekti.

Şengün bu sezon 21.0 sayı, 9.2 ribaund ve 5.5 asist ortamalarına imza attı.

Kaynak: Gerçek Gündem