Ergin Ataman Fenerbahçe'den Milli Takıma Oyuncu Çağıracak mı?

Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımını'nın koçu Ergin Ataman, 'Fenerbahçe'den oyuncu çağıracak mısınız?' sorusuna yanıt verdi. Ataman, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın ardından tribünlere tepki çeken bir hareket yapmıştı. Ataman'ın bu hareketinin Fenerbahçe'ye karşı olduğu düşünülürken, sarı-lacivertli ekip milli takıma oyuncu göndermeme kararı almıştı.

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Ergin Ataman Fenerbahçe'den Milli Takıma Oyuncu Çağıracak mı?

Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe’den milli takıma oyuncu çağırıp çağırmayacağına ilişkin gelen soruyu yanıtladı.

Ataman, takımının Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında, Fenerbahçe’ye yönelik bir hareket yapmış ve bu hareketi tepkilere neden olmuştu. Ataman’ın hareketinin ardından Fenerbahçe zehir zemberek bir açıklama yapmış ve Ataman’ın görevde olduğu sürede Milli Takım’a oyuncu göndermeyeceklerini bildirmişti.

Ergin Ataman Fenerbahçe'den Milli Takıma Oyuncu Çağıracak mı? - Resim : 1

Ataman ise daha sonra yaptığı açıklamada hareketinin yanlış anlaşıldığını ve söz konusu hareketi sarı-lacivertli ekibe yapmadığını savundu.

Milliyet gazetesinden Atilla Gökçe’ye konuşan Ataman, Fenerbahçe’den oyuncu çağırıp çalışmayacağına ilişkin soruya “Ben Milli Takım antrenörüyüm. Görevim, olabilecek en ideal kadroyu seçip çalıştırmak ve oynatmaktır. Bu anlamda benim yapacağım bir şey yok” yanıtını verdi.

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