Emre Belözoğlu Süper Lig'e Geri Dönüyor

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinin ardından takımın başına geçen genç çalıştırıcı, daha sonra ise Başakşehir ve Ankaragücü'nde görev yaptı.

Son olarak Ankaragücü'yle küme düşen Emre Belözoğlu, bu sezon takımı çalıştırmıyor. Bu sırada Emre Belözoğlu'nun yeniden Süper Lig'e dönebileceği ihtimali ortaya çıktı.

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 kaybeden Antalyaspor'da Alex de Souza ile yolların ayrılması gündemde. Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor yönetimi, Alex de Souza ile ilgili nihai kararı yakın bir tarihte verecek.

Alex de Souza ile yolların ayrılması halinde ise adaylar arasında Emre Belözoğlu da bulunuyor. Yönetimin teknik direktör adayı olarak şu an takım çalıştırmayan isimlerden Bülent Korkmaz, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Servet Çetin'ini listesine aldığı kaydedildi. Listedeki teknik direktör adayları arasında öne çıkan ismin ise Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi.