Emre Belözoğlu'na Attığı Tekme Gündem Olmuştu: Zokora'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Aklımda Bacağını Kırmak Vardı

Eski Trabzonsporlu Dider Zokora'dan yıllar sonra Emre Belözoğlu ile ilgili bir itirafta bulundu. Kendisine ırkçı sözler yönelttiği için Emre'ye tekme atan Zokora, "Aklımda onun bacağını kırmak vardı. Onun en büyük hatası benimle bire bir mücadeleye girmekti. Emre'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdim" dedi.

Son Güncelleme:
Emre Belözoğlu'na Attığı Tekme Gündem Olmuştu: Zokora'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Aklımda Bacağını Kırmak Vardı

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yaşanan gerilime başka bir boyut ekleyen olayla ilgili itiraf geldi.

Süper Final’in yapıldığı 2011-2012 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynan maçlar Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Trabzonsporlu Didier Zokora arasında tartışma yaşanmıştı. Belözoğlu’nun şahsına karşı ırkçı sözler kullandığını söyleyen Zokora, bir maçta Emre’nin bacak arasına tekmeyle dalmıştı.

Emre Belözoğlu'na Attığı Tekme Gündem Olmuştu: Zokora'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Aklımda Bacağını Kırmak Vardı - Resim : 1

'EMRE'YE HAYATI BOYUNCA UNUTAMAYACAĞI BİR DERS VERDİM'

Aradan geçen yılların ardından Zokora’dan açıklama geldi. Zokora, "Irkçılık yaşadıktan sonraki ilk Fenerbahçe maçında, o gün Trabzon halkının desteğini arkamda hissettim. Emre'ye düşündüğünden daha kara olacağımı göstermek için biraz kara kömür ve su alıp yüzüme sürdüm. Aklımda onun bacağını kırmak vardı. Onun en büyük hatası benimle bire bir mücadeleye girmekti. Emre'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdim. Beni en çok rahatsız eden şey, Moussa Sow ve Joseph Yobo gibi Afrikalı takım arkadaşları olan bir oyuncunun başka bir takımdan bir Afrikalıya hakaret etmesinin ne kadar utanç verici olduğudur” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Emre Belözoğlu Fenerbahçe Trabzonspor
Son Güncelleme:
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
Süper Kupa'da Tribün Dağılımı Açıklandı Süper Kupa'da Tribün Dağılımı Açıklandı
Galatasaray Kancayı İngiliz Yıldıza Taktı Galatasaray Kancayı İngiliz Yıldıza Taktı
81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti 81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!