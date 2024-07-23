Emre Belözoğlu'na Attığı Tekme Gündem Olmuştu: Zokora'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Aklımda Bacağını Kırmak Vardı

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yaşanan gerilime başka bir boyut ekleyen olayla ilgili itiraf geldi.

Süper Final’in yapıldığı 2011-2012 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynan maçlar Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Trabzonsporlu Didier Zokora arasında tartışma yaşanmıştı. Belözoğlu’nun şahsına karşı ırkçı sözler kullandığını söyleyen Zokora, bir maçta Emre’nin bacak arasına tekmeyle dalmıştı.

'EMRE'YE HAYATI BOYUNCA UNUTAMAYACAĞI BİR DERS VERDİM'

Aradan geçen yılların ardından Zokora’dan açıklama geldi. Zokora, "Irkçılık yaşadıktan sonraki ilk Fenerbahçe maçında, o gün Trabzon halkının desteğini arkamda hissettim. Emre'ye düşündüğünden daha kara olacağımı göstermek için biraz kara kömür ve su alıp yüzüme sürdüm. Aklımda onun bacağını kırmak vardı. Onun en büyük hatası benimle bire bir mücadeleye girmekti. Emre'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdim. Beni en çok rahatsız eden şey, Moussa Sow ve Joseph Yobo gibi Afrikalı takım arkadaşları olan bir oyuncunun başka bir takımdan bir Afrikalıya hakaret etmesinin ne kadar utanç verici olduğudur” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem