Emir Can İğrek'ten 'Beşinci Yıldız' Sürprizi: Galatasaray Marşı Besteledi!

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Uzun yıllar sonra ilk kez üst üste 3. kez şampiyon olan sarı-kırmızılılar, ayrıca 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım olarak da tarihe geçti. Maça attıkları gollerle Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera damga vurdu.

Kendi sahalarında başarılarını kutlayan futbolcular, teknik ekip ve maça gelen taraftarların yanında, gece boyu Türkiye genelinde tüm Galatasaray taraftarı da kutlama yaptı. Sokaklara dökülüp konvoy yaparak kornalar çalan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün yıllardır dillerden düşmeyen bestelerini söyleyerek mutluluklarını hep birlikte yaşadı.

'DURDURABİLİRLER Mİ GALATASARAY'I?'

Bu sırada Galatasaray için yeni bir bestenin de yolda olduğu öğrenildi. Fanatik bir Galatasaraylı olduğu bilinen ve geçtiğimiz yıl takımın şampiyonluk kutlamasında da sahne alan ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, takımı için bir marş bestelediğini duyurdu. Sosyal medya hesabından "Zorla zorla tel örgüleri, durdurabilirler mi Galatasaray'ı" sözlerini paylaşan şarkıcı, ardından bestesinden bir kesit paylaştı.

Marşı 25 Mayıs 2025 tarihinde paylaşacağını açıklayan Emir Can İğrek, "25.05.25 YÜKLEN" ifadesini kullandığı bir paylaşım daha yaptı. Ünlü şarkıcının paylaşımları sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. İğrek'in kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan gönderisinin altında pek çok kişi "Hemen gelsin", "Çok güzel duyuluyor", "Geri sayım başladı" ve "Heyecanla beklemedeyiz" gibi yorumlar yaptı.