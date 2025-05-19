Emir Can İğrek'ten 'Beşinci Yıldız' Sürprizi: Galatasaray Marşı Besteledi!

Galatasaraylı ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, geçen yılki şampiyonluk kutlamasında sahneye çıktığı takımı için bu yıl bambaşka bir sürpriz hazırladı. Ünlü şarkıcı, beşinci yıldızın şerefine takımı için bir marş besteledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Uzun yıllar sonra ilk kez üst üste 3. kez şampiyon olan sarı-kırmızılılar, ayrıca 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım olarak da tarihe geçti. Maça attıkları gollerle Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera damga vurdu.

Kendi sahalarında başarılarını kutlayan futbolcular, teknik ekip ve maça gelen taraftarların yanında, gece boyu Türkiye genelinde tüm Galatasaray taraftarı da kutlama yaptı. Sokaklara dökülüp konvoy yaparak kornalar çalan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün yıllardır dillerden düşmeyen bestelerini söyleyerek mutluluklarını hep birlikte yaşadı.

Emir Can İğrek'ten 'Beşinci Yıldız' Sürprizi: Galatasaray Marşı Besteledi! - Resim : 1

'DURDURABİLİRLER Mİ GALATASARAY'I?'

Bu sırada Galatasaray için yeni bir bestenin de yolda olduğu öğrenildi. Fanatik bir Galatasaraylı olduğu bilinen ve geçtiğimiz yıl takımın şampiyonluk kutlamasında da sahne alan ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, takımı için bir marş bestelediğini duyurdu. Sosyal medya hesabından "Zorla zorla tel örgüleri, durdurabilirler mi Galatasaray'ı" sözlerini paylaşan şarkıcı, ardından bestesinden bir kesit paylaştı.

Marşı 25 Mayıs 2025 tarihinde paylaşacağını açıklayan Emir Can İğrek, "25.05.25 YÜKLEN" ifadesini kullandığı bir paylaşım daha yaptı. Ünlü şarkıcının paylaşımları sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. İğrek'in kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan gönderisinin altında pek çok kişi "Hemen gelsin", "Çok güzel duyuluyor", "Geri sayım başladı" ve "Heyecanla beklemedeyiz" gibi yorumlar yaptı.

Aslan Şampiyonluğa Kükredi, Zaferin Mimarları Konuştu: İşte Galatasaray'ın Yeni Hedefi!Aslan Şampiyonluğa Kükredi, Zaferin Mimarları Konuştu: İşte Galatasaray'ın Yeni Hedefi!Spor
5. Yıldızı Takan İlk Takım! Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray5. Yıldızı Takan İlk Takım! Süper Lig'de Şampiyon GalatasaraySpor
Etiketler
Galatasaray Emir Can İğrek şarkıcı
Son Güncelleme:
Şahan Gökbakar Acun Ilıcalı'yla Dalga Geçti, Sosyal Medya Yıkıldı Şahan Gökbakar Acun Ilıcalı'yla Dalga Geçti
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu
Osimhen'in Bu Görüntüleri Çok Konuşulacak Osimhen'in Bu Görüntüleri Çok Konuşulacak
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı
Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı
Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak
Bankaların Gizli Kredi Kartı Hamlesi Sızdırıldı: Nakit Çekim ve Taksit Sayısı Değişiyor Bankaların Gizli Kredi Kartı Hamlesi Sızdırıldı: Nakit Çekim ve Taksit Sayısı Değişiyor
'Evet' Demek Kaç TL? Düğün Maliyetleri Cep Yakıyor... Kalem Kalem Hesaplandı 'Evet' Demek Kaç TL? Düğün Maliyetleri Cep Yakıyor...