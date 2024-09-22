Elazığspor 30 Maçtır Yenilmiyor

Elazığspor ve Teknik Direktör Bülent Yenihayat’ın yenilmezlik serisi 30 maça çıktı.

Elazığspor 30 Maçtır Yenilmiyor

Elazığspor ve Teknik Direktör Bülent Yenihayat’ın yenilmezlik serisi 30 maça çıktı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Artı Değer Vanspor FK’yı 2-0 mağlup eden Çimentaş Elazığspor, yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Geçtiğimiz sezonun 5. haftasında aldığı mağlubiyetin ardından geçtiğimiz sezon ve bu sezon toplam 30 maça çıkan Bordo-Beyazlılar, hiç bir maçtan boynu bükük ayrılmadı. Bordo-Beyazlı camianın Teknik Direktör Bülent Yenihayat’la serisi devam ediyor.

Kaynak: AA

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